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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği 'Rika' isminin sebebi...

Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da dünyaevine girmişti. Bu mutlu birliktelikleri, aynı yıl kızları Vina'nın doğumuyla daha da renklendi. Ancak, mutluluklarına yeni bir sayfa ekleyen çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. İkinci kez anneliği tadan Boz'un oğluna verdiği isim dikkat çekmişti. Doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Boz'un eşi Caner Erdeniz isim tercihleriyle ilgili açıklama yaptı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:23
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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği ’Rika’ isminin sebebi...

'Melekler Korusun', 'Leyla ile Mecnun', 'Yalan Dünya', 'Arka Sokaklar', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Akıncı' gibi dizilerde oynayan oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oldu.

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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği ’Rika’ isminin sebebi...

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği ’Rika’ isminin sebebi...

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği ’Rika’ isminin sebebi...

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya geldi.

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2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği ’Rika’ isminin sebebi...

Hamileliği süresince cinsiyet öğrenmeyen Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu.