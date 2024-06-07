2. kez anne oldu! Oyuncu Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği 'Rika' isminin sebebi...

Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da dünyaevine girmişti. Bu mutlu birliktelikleri, aynı yıl kızları Vina'nın doğumuyla daha da renklendi. Ancak, mutluluklarına yeni bir sayfa ekleyen çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. İkinci kez anneliği tadan Boz'un oğluna verdiği isim dikkat çekmişti. Doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Boz'un eşi Caner Erdeniz isim tercihleriyle ilgili açıklama yaptı.