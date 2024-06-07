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Türkiye’deki koyun ırkları

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Giriş: 07.06.2024 17:07
Türkiye'de genetik çeşitliliği fazla birçok koyun türü bulunuyor. Bölgelerin iklim yapısına ve coğrafi konumuna göre koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Bu türlere gelin biraz daha yakından bakalım...
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Türkiye’deki koyun ırkları
Türkiye’deki koyun ırkları
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