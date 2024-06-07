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Nesli tükenen hayvanların heykelleri bu sergide

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 15:54
Tokat'ta lise öğrencilerinin atık malzemelerden nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların heykellerini yaptı. 6 ayda tamamlanan sergide 19 hayvanın heykeli yer alıyor.
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