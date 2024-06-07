Altın fiyatlarında sular hareketlendi! 24 ayar gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? O tarihte...

Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 5 yıl sonra faizi indirdi. Altında seyir ne olacak? Faiz indirimleri nasıl etkiler? Gram altın ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. Tuğsavrol altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulunurken gram altın için tahminini açıkladı.

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