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Altın fiyatlarında sular hareketlendi! 24 ayar gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? O tarihte...

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 17:37
Güncelleme:07.06.2024 17:37
Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 5 yıl sonra faizi indirdi. Altında seyir ne olacak? Faiz indirimleri nasıl etkiler? Gram altın ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. Tuğsavrol altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulunurken gram altın için tahminini açıkladı.
Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar... GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ: GELİN VE DAMATLAR...

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Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
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