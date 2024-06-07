07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Aşırı sıcaklardan asfalt eridi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 15:48
ava sıcaklıklarının 35 derecelerin üzerine çıktığı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sıcaktan dolayı asfalt erirken, yolda, yayaların ayakkabı, araçların ise lastik izleri kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıcaktan asfalt eridi
Sıcaktan asfalt eridi
Görünce havlamaya başladı
Görünce havlamaya başladı
Kuleye tırmanıp video çekti
Kuleye tırmanıp video çekti
Milyonlarca Hacı adayı Kabe’ye kavuştu
Milyonlarca Hacı adayı Kabe'ye kavuştu
Süs havuzlarına dikkat
Süs havuzlarına dikkat
Trabzon’da Filistin’e destek yürüyüşü
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
Otizmli çocuğa ’Ayrımcılık’
Otizmli çocuğa 'Ayrımcılık'
A Haber kutsal topraklarda
A Haber kutsal topraklarda
Silivri kadınlar plajı kapatıldı
Silivri kadınlar plajı kapatıldı
Fatih’te öğretmenin öldürülmesinde kan davası şüphesi
Fatih'te öğretmenin öldürülmesinde "kan davası" şüphesi
İstanbul’un ’’kumdan’’ binaları
İstanbul'un ''kumdan'' binaları
Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster