Hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü! Kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi

Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.

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