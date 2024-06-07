07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü! Kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 18:52
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü!
Hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü!
Van’da askeri araç devrildi!
Van’da askeri araç devrildi!
Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Türkiye’deki koyun ırkları
Türkiye’deki koyun ırkları
Zonguldak’ta kurbanlık pazarında hareketlilik başladı
Zonguldak'ta kurbanlık pazarında hareketlilik başladı
Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı
Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Nesli tükenen hayvanların...
Nesli tükenen hayvanların...
Sıcaktan asfalt eridi
Sıcaktan asfalt eridi
Görünce havlamaya başladı
Görünce havlamaya başladı
Daha Fazla Video Göster