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Kadınların sokaktaki kavgası kamerada

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Giriş: 28.03.2024 09:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
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