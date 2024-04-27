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O köy diken üstünde

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 11:53
Güncelleme:27.04.2024 11:53
Sivas’ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu.

O köy diken üstünde
O köy diken üstünde
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