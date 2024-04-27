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Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 12:05
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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