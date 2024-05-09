09 Mayıs 2024, Perşembe
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Jandarma ekipleri terörü bitirdikleri dağlarda şimdilerde ters lale nöbeti tutuyor
Muş’ta jandarma ekipleri terörü temizledikleri dağlarda yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters laleleri korumak için nöbet tutuyor.