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İzmir'de pahalı suya tepki! Su faturalarındaki farkın nedeni ne?

A Haber
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Giriş: 18.04.2021 14:28
Güncelleme:18.04.2021 15:13
Türkiye'nin en pahalı suyunun satıldığı İzmir'de 11 metreküplük su kullanımı 115 lirayken bu fiyat İstanbul'da 46, Ankara ise 65 lira. Peki bu farkın nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Türkiye'nin en pahalı suyunun satıldığı İzmir'de 11 metreküplük su kullanımı 115 lirayken bu fiyat İstanbul'da 46, Ankara ise 65 lira. Peki bu farkın nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

İzmir'de 11 metreküplük su kullanımı 115 lira, İstanbul'da 46 lira ve Ankara'da 65 lira.

İzmir'de fark yurttaştan alınan katı atık toplama bedelinden kaynaklanıyor.

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Pahalı suya tepki
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