Kocaeli'de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı

Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte o anlar...