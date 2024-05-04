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Kocaeli'de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı

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Giriş: 04.05.2024 22:55
Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte o anlar...
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