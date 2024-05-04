Sahte kozmetik ürünlerine dikkat! Etiketteki basım sahte ürünü ele veriyor

Yaz sezonu yaklaşırken güneş kremine de talep arttı. Bununla birlikte piyasaya sürülen sağlığa zararlı sahte ürünlerde de artış yaşandı. Uzmanlar "Her yerden kozmetik ürün almayın" uyarısında bulundu. Peki taklit ürün nasıl anlaşılır?

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