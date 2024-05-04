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Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Korku dolu o anlar kamerada! "Ölebilirdim"

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 18:19
Başıboş köpek sorunu her geçen gün vatandaşları tehlikeye atmaya devam ediyor. Son olarak Antalya'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Serik ilçesinde başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ı (9) hatırlatan Hamitcan Haber, "Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim" diye konuştu.
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