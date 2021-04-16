16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!

Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!

Büyükşehir Belediye Başkanı , yine skandal bir atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'deprem kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi. Detayları muhabiri aktardı. Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir için çok tehlikeli bir adım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!

Depremin acı yüzü bile ders olmadı. 'in imarını tekstil mühendisine emanet etti. İddiaların odağındaki isim tepki çekene atamalarıyla gündemden düşmeyen Başkanı .

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine ilginç bir 'ters köşe' atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'Deprem Kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi.

İZMİR'İN İMARI TEKSTİL MÜHENDİSİNE EMANET

, komisyon seçimlerini yaptı. Soyer, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına tekstil mühendisi İrfan Önal'ı getirtti. Komisyonda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısı yer aldı.

"İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM"

Haber Müdürü Erhan Gülenç, "Daha önceki yaptığı atamalarda da liyakate önem vermediğini biliyorduk Tunç Soyer'in. Şimdi de yine öyle bir adım attı ama bu sefer İzmir için çok tehlikeli bir adım" dedi. Gülenç, "Depremden hiç ders alınmadığı gözüküyor çünkü geçtiğimiz sene de aynı komisyonun başkanlığına bir makine mühendisini getirmişti Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.

İzmir için çok tehlikeli bir adım! İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM!

Soyer'e büyük isyan: Abdest almaya suyumuz yok SOYER'E BÜYÜK İSYAN: "ABDEST ALMAYA SUYUMUZ YOK"
Tunç Soyer’den algı operasyonu! TUNÇ SOYER'DEN ALGI OPERASYONU!
Tunç Soyer’den algı operasyonu! TUNÇ SOYER'DEN ALGI OPERASYONU!
Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor ENVER AYSEVER TUNÇ SOYER'E DAVA AÇIYOR
CHP’li Tunç Soyer devlete kafa tuttu! CHP'Lİ TUNÇ SOYER DEVLETE KAFA TUTTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA