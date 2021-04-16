Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine skandal bir atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'deprem kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir için çok tehlikeli bir adım" ifadelerini kullandı.
Depremin acı yüzü bile ders olmadı. İzmir'in imarını tekstil mühendisine emanet etti. İddiaların odağındaki isim tepki çekene atamalarıyla gündemden düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine ilginç bir 'ters köşe' atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'Deprem Kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi.
İZMİR'İN İMARI TEKSTİL MÜHENDİSİNE EMANET
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, komisyon seçimlerini yaptı. Soyer, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına tekstil mühendisi İrfan Önal'ı getirtti. Komisyonda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısı yer aldı.
"İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM"
Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "Daha önceki yaptığı atamalarda da liyakate önem vermediğini biliyorduk Tunç Soyer'in. Şimdi de yine öyle bir adım attı ama bu sefer İzmir için çok tehlikeli bir adım" dedi. Gülenç, "Depremden hiç ders alınmadığı gözüküyor çünkü geçtiğimiz sene de aynı komisyonun başkanlığına bir makine mühendisini getirmişti Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
- 2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...
- Birçok kişi bilmiyor! Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabilir! Uyarılar ardı ardına geldi...
- MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...
- Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...