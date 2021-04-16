Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!

"İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM"

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "Daha önceki yaptığı atamalarda da liyakate önem vermediğini biliyorduk Tunç Soyer'in. Şimdi de yine öyle bir adım attı ama bu sefer İzmir için çok tehlikeli bir adım" dedi. Gülenç, "Depremden hiç ders alınmadığı gözüküyor çünkü geçtiğimiz sene de aynı komisyonun başkanlığına bir makine mühendisini getirmişti Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.