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Sel felaketinde can pazarı! Yürekler ağza geldi: 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 22:48
Güncelleme:04.05.2024 22:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar...
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