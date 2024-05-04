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Peribacası terk etmediler! Masal tadında yaşam

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 04.05.2024 17:13
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Kapusuz ailesi 2000 yılında döndükleri köylerinde 25 metrekarelik dededen kalma peribacasına yerleşti. İşte masal tadında peribacası yaşamı…
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Peribacası terk etmediler! Masal tadında yaşam
Peribacası terk etmediler! Masal tadında yaşam
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