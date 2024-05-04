04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 bin 500 yıllık antik taş yola asfalt döktüler! Asfalt kaplama temizlenecek

2 bin 500 yıllık antik taş yola asfalt döktüler! Asfalt kaplama temizlenecek

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2024 17:05
Son dakika yaşam haberleri... Aydın'da Alinda Antik Kenti’ne ulaşan taş döşemeli tarihi yola asfalt dökülmüştü. Yolu inceleyen yetkililer asfalt kaplamanın temizlenmesine karar verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 bin 500 yıllık antik taş yola asfalt döktüler!
2 bin 500 yıllık antik taş yola asfalt döktüler!
Sahte kozmetik ürünlerine dikkat!
Sahte kozmetik ürünlerine dikkat!
Yüksekten düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Yüksekten düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Adanalı çiftçinin sıra dışı hayatı
Adanalı çiftçinin sıra dışı hayatı
İstanbul’dan Sayfalar...
İstanbul'dan Sayfalar...
Uludağ’da mayısta beyaz büründü!
Uludağ'da mayısta beyaz büründü!
4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı
4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı
950 TL vale ücreti fenomeni çıldırttı
950 TL vale ücreti fenomeni çıldırttı
Sahilde 58 yaşındaki kadının cesedi bulundu
Sahilde 58 yaşındaki kadının cesedi bulundu
Kocaeli’nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli'nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü
el-Burhan son yolculuğuna uğurlandı
el-Burhan son yolculuğuna uğurlandı
Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski
Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski
Daha Fazla Video Göster