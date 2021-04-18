Tunç Soyer'i kızdırdı! Usulsüz atamayı eleştirince CHP'den ihraç edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tarımsal hizmetler daire başkanlığına bir sosyologu atadı. CHP il tarım komisyonu başkanı Hatice Zeybek Uslu, "neden bir ziraat mühendisi değil de sosyolog" diye sorunca soyer kızdı. CHP il disiplin kurulu hemen toplandı ve Uslu'yu partiden ihraç etti. Şoka uğrayan kadın, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na "nerede liyakat" diye sormaya hazırlanıyor.

Düşünce ve ifade özgürlüğünden dem vuran CHP, kendi içinde diktatörlükle mi yönetiliyor? Bu soruya neden olan son gelişme İzmir'de yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in filecisi olarak anılan açık öğretim fakültesi sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i tarımsal hizmetler daire başkanlığı görevine atadı.

NEREDE LİYAKAT?

CHP il tarım komisyonu başkanı Hatice Zeybek Uslu, birçok ziraat mühendisi dururken, bir sosyologun neden tarım hizmetlerine atandığını sorgulayıp eleştirince partisinin gözünden düştü. CHP il disiplin kurulu önceki gün toplandı ve Uslu'yu ihraç etme kararı aldı. Uslu, CHP'ye yakın medya organlarına da derdini anlatamayınca, Sabah Gazetesi'ne konuştu, "bütün derdim liyakatti" dedi.

Hatice Zeybek Uslu, şimdi partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacak. Belediye başkanlarına yaptığı liyakat çağrısını hatırlatacak.