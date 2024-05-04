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Ahşap ev alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 19:15
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü. Eflani Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
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