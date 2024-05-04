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Osmancık'ta bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 19:34
Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde bir anda bastıran dolu yağışı yeşil alanları beyaza bürüdü.
Osmancık’ta bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü
Osmancık'ta bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü
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