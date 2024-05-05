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Kocaeli'de korkutan yangın! 15 otobüs alev alev...

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Giriş: 05.05.2024 01:46
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan oto servisinde sebebi henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında oto servisinin park alanında bulunan servis otobüsleri alev alev yandı. .
15 otobüs alev alev yandı
15 otobüs alev alev yandı
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