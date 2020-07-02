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İşte iki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar paylaştı | Video

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Giriş: 02.07.2020 14:40
Güncelleme:02.07.2020 14:42
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden “Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının birleştiği yer” diyerek iki denizin sınırının olduğunu gösteren bir video paylaştı. Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim’deki surelerde iki denizin sınırının olduğuna dair ayetler mevcut. İşte Kur’an-ı Kerim’in mucizesi…

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından bir süredir çeşitli çevre olayları ve hayvanlarla ilgili paylaşımlar yapıyor.

İşte iki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar paylaştı | Video İŞTE İKİ DENİZİN SINIRI KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZESİ! ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI MEHMET EMİN BİRPINAR PAYLAŞTI | VİDEO

Bugün ise iki denizin sınırının olduğunu gösteren bir video paylaştı. Bilindiği üzere Atlantik ve Pasifik Okyanusları'nın birleştiği yerde iki deniz birbiriyle karışmıyor.

Tuzlu su ile tatlı suyun birbirine karışmadığı bu yer sadece tek değil. 1960'lı yıllarda Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da keşfedilmişti. Bu durum okyanus bilimciler tarafından kısa bir süre önce keşfedildi.

İKİ DENİZİN SINIRI, KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZESİ

Kur'an-ı Kerim'in mucizesi olarak denizler arası sınırla ilgili ayetlerin olduğu biliniyor. Rahman Suresi'nin 19 ve 20. ayetinin mealinde konuyla alakalı şöyle yazılı: "Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi saldı. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler"

Konuyla alakalı Furkan Suresi'nde 53. Ayetinin mealinde şunlar yazılı: "İki denizi birbirine salıveren de O'dur. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise, Allah, birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur." (DAMLA KAYA/SABAH)

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