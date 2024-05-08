08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye'den Gazze'ye bir yardım gemisi daha! 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı
Katil İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 tonluk insani yardım malzemesi bulunan ‘Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi', Mersin’den dualarla yola çıktı.