08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'den Gazze'ye bir yardım gemisi daha! 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye bir yardım gemisi daha! 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 19:43
Katil İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 tonluk insani yardım malzemesi bulunan ‘Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi', Mersin’den dualarla yola çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye’den Gazze’ye bir yardım gemisi daha!
Türkiye'den Gazze'ye bir yardım gemisi daha!
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu!
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu!
Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey...
Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey...
İş adamının feci ölümü!
İş adamının feci ölümü!
Türkiye’de her 13 kişiden biri astım hastası!
Türkiye'de her 13 kişiden biri astım hastası!
Uzmanlardan ’protein tozu’ uyarısı!
Uzmanlardan 'protein tozu' uyarısı!
Ücretsiz olacak dedi zam yaptı!
"Ücretsiz" olacak dedi zam yaptı!
Maganda vahşeti! Acılı evlat adalet istiyor
Maganda vahşeti! Acılı evlat adalet istiyor
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Batman’da kadına şiddet
Batman'da kadına şiddet
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Daha Fazla Video Göster