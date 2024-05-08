08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana karpuzuna devlet koruması! Erken hasada karşı tüm kuruldu

Adana karpuzuna devlet koruması! Erken hasada karşı tüm kuruldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 17:28
Adana karpuzunun marka değeri timlerle korunuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "Ham Karpuz Timleri" sayesinde, erken hasadın önüne geçilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Batman’da kadına şiddet
Batman'da kadına şiddet
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Fatih’te motosiklet kafede oturanların arasına daldı
Fatih'te motosiklet kafede oturanların arasına daldı
Gizli bölmede saklanırken yakalandı
Gizli bölmede saklanırken yakalandı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladı
MHRS’de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs’ta
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta
Elektrikli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuk
Elektrikli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuk
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Türkiye’nin ilk obezite polikliniği
Türkiye'nin ilk obezite polikliniği
Ünlü şarkıcıya uyuşturucu operasyonu
Ünlü şarkıcıya uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster