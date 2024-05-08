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Annesini maganda kurşunuyla kaybetti: Cübbe giydiğimi göremeyecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.05.2024 17:41
Adana'ya yaşayan üç çocuk annesi Hayriye Derin, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki kadının hukuk öğrencisi oğlu Burak Derin, “ Annem hep savcı olmamı istemişti, cübbe giydiğimi göremeyecek" dedi.
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