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Kocaeli iş adamının feci ölümü! Pres makinasına girdi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.05.2024 18:08
Kocaeli'de fabrika sahibi Necmi Şahin, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde feci şekilde can verdi. O anlar kameraya yansıdı.
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