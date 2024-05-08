Türkiye'de her 13 kişiden biri astım hastası! Astım çocuklarda nasıl anlaşılıyor?

Dün 07 Mayıs Dünya Astım günüydü. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen astım, tüm dünyada en sık görülen kronik solunum hastalıklarından biri. İklim değişikliği, hava kirliliği, paketli gıda tüketiminin artması ve alerjenlere daha sık maruz kalma, astımın görülme sıklığını ve şiddetini artırıyor. Çocuklarda da astım görülme sıklığı maalesef oldukça yüksek.

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