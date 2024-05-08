08 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türkiye'de her 13 kişiden biri astım hastası! Astım çocuklarda nasıl anlaşılıyor?
Dün 07 Mayıs Dünya Astım günüydü. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen astım, tüm dünyada en sık görülen kronik solunum hastalıklarından biri. İklim değişikliği, hava kirliliği, paketli gıda tüketiminin artması ve alerjenlere daha sık maruz kalma, astımın görülme sıklığını ve şiddetini artırıyor. Çocuklarda da astım görülme sıklığı maalesef oldukça yüksek.