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21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu! Toplamda 11 milyon 69 bin lira ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 19:18
Isparta merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 Milyon 69 Bin 033 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli şahıstan 13’ü tutuklandı.
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21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu!
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık operasyonu!
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