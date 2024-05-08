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Feci kaza kamerada: TIR’ın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 08.05.2024 20:15
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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