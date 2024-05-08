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Batman'da kadına şiddet: Sokak ortasında tekme tokat dövüldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 16:41
Güncelleme:08.05.2024 16:42
Batman’da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti.
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