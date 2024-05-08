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Belediye Başkanı Faruk Demir'i protesto ettiler! "Ücretsiz" olacak dedi, seçilince zam yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 17:48
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Ardahan Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı Faruk Demir, üniversite öğrencilerine hitaben "tekrar belediye başkanı seçilirsem şehir içi dolmuşları sizin için ücretsiz hale getireceğim" diyerek vaatte bulunmuştu. Ancak geçen sürede ücretsiz ulaşım sağlanmadığı gibi bir de üzerine 18 liralık zam eklenince öğrenciler Demir’i protesto etti.
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