08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi

Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 18:20
Son dakika yaşam haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Çelik ailesi kendi evlerine deyim yerindeyse hırsız gibi giriyor. Nedeni ise hayli ilginç. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey...
Kendi evine hırsız gibi giriyor! Yok böyle bir şey...
İş adamının feci ölümü!
İş adamının feci ölümü!
Türkiye’de her 13 kişiden biri astım hastası!
Türkiye'de her 13 kişiden biri astım hastası!
Uzmanlardan ’protein tozu’ uyarısı!
Uzmanlardan 'protein tozu' uyarısı!
Ücretsiz olacak dedi zam yaptı!
"Ücretsiz" olacak dedi zam yaptı!
Maganda vahşeti! Acılı evlat adalet istiyor
Maganda vahşeti! Acılı evlat adalet istiyor
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Karpuza devlet koruması! Özel tim kuruldu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu
Batman’da kadına şiddet
Batman'da kadına şiddet
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Karla mücadele! 6 metreyi buldu
Fatih’te motosiklet kafede oturanların arasına daldı
Fatih'te motosiklet kafede oturanların arasına daldı
Gizli bölmede saklanırken yakalandı
Gizli bölmede saklanırken yakalandı
Daha Fazla Video Göster