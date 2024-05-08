Kendi evine hırsız gibi giriyor! Evinin kapı kilidi tutkalla tahrip edildi

Son dakika yaşam haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Çelik ailesi kendi evlerine deyim yerindeyse hırsız gibi giriyor. Nedeni ise hayli ilginç. İşte tüm detaylar…

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