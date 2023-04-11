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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2023 16:38
Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim beyannamesini açıkladı. Başkanı Erdoğan "Önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hakettiği yere getireceğiz" dedi. Toplantı öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı..
İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi
İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi
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