İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi

Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim beyannamesini açıkladı. Başkanı Erdoğan "Önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hakettiği yere getireceğiz" dedi. Toplantı öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı..