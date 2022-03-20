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İstanbul’da yeni ağaç kıyımları mı olacak? İBB Sarıyer’deki çınarları kesecek iddiası

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 15:59
Güncelleme:20.03.2022 16:08
İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan caddesinde 112 tane çınar ağacı kanser oldukları gerekçesiyle İBB tarafından kesildi. İimdi de Sarıyer'deki bazı çınarların aynı gerekçe ile katledileceği iddia edildi. Kanser denilerek kesilen tarihi çınarların kökleri canlı mıydı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İstanbul Kent Konseyi Üyesi Zafer Murat Çetintaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çetintaş, “Burada gördüğünüz ağaçlar konumundaydı Çırağan’daki ağaçlar. Bu kanser veya mantarın tedavisi var. Kestikleri ağaçlar kanserli bir insanı öldürüp yok etmekle aynı anlama geliyor. Bu çınar ağaçları 2 asırdır ayakta olan İstanbul’un sessiz tanıkları.” ifadelerini kullandı.

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