Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çınar katliamına tepkiler çığ gibi: Bu ihanettir





OSMANLI'YLA HESAPLARI VAR

Eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Celal Akgün: "Türk tarihinde çınar güçlü, uzun ömürlü, yüce anlamına gelir. Çınar yüceliği ile sonsuzluktur. Bin yıl ömrü olan çınar Osmanlı'da geçmişi geleceği birbirine bağlayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Abdülhamit zamanında dikildiği söylenen bu ağaçları kesmek bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. İş bilmezliğin bir örneği daha, hangi aklı evvel buna karar vermiş, kime sormuş. Tarihi değeri olan bu çınarların yerinde bakımı yapılabilirdi. Efendim yaşlıymış, hasta imiş, yaşlı hasta olan annemizin, babamızın fişini çekiyor musunuz? Bu kişilerin Türk ve Osmanlı tarihiyle hesapları olduğu ve saygıları olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde 2002'de Ortaköy'den Dolmabahçe'ye kadar aynı yerde Atatürk'ün çocukluğundan ölümüne kadar 107 adet fotoğraflardan oluşan duvar sergisi Sayın Yusuf Namoğlu tarafından açılmıştı. Gidin bakın kaç tane kalmış, yarısına yakını yok olmuş. Bunlar sadece Osmanlı'ya değil Cumhuriyet ve Atatürk'le de sorunları olan kişilerdir."