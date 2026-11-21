Herkes dijital sanıyordu! Meşhur sesin gerçek hikâyesi ortaya çıktı

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videolarda sıkça duyulan ve pek çok kullanıcının yapay zeka ürünü sandığı ünlü sesin gerçek sahibi ortaya çıktı. ATV Haber muhabiri Canan Marangöz Aydoğdu'nun mikrofon uzattığı seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli, o sesin dijital ortamda üretilmediğini ve bir edit programının ses seçmelerinde seçilmesinin ardından birçok içerikte yer aldığını anlattı. Şelli ayrıca 29 yıllık kariyerine, 60 ülkeyle yaptığı Türkçe seslendirme çalışmalarına ve fenomen olan Bingöllü Çoban videosunun hikâyesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.