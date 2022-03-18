AK Partili Çiğdem Karaaslan’dan İBB’ye tepki: Çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta belediye başkanına düşer

"BU SESSİZLİKLERİNİ SÜRDÜRECEKLER"

Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çınar ağacı kesmesine sessiz kalınmasını da eleştirdi ve "İBB'nin birçok sorumsuz uygulamasına sessiz kalmayı seçenler öyle görünüyor ki bugün de yarın yaşanacaklarda da bu sessizliklerini sürdürecekler" diye konuştu.

Çiğdem Karaaslan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çırağan Caddesi'nde, şehrin siluetinin ayrılmaz bir parçası olan asırlık çınar ağaçlarının kesildiği haberini aldık ve ne yazık ki iki yıl içinde tam 112 ağacın bu şekilde kesildiğini öğrendik. Süreci tüm yönleriyle ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz."