Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çınar katliamına tepkiler çığ gibi! Kocaeli Belediyesinden İBB’ye doğa dersi





SORUMLU İBB'DİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan: Süreci tüm yönleriyle ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Geçmişin ve geleceğin emaneti olan çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta şehrin Belediye Başkanı'na düşen önemli bir vazifedir.



SADECE AĞAÇLARI DEĞİL, ATATÜRK FOTOĞRAFLARINI DA ORTADAN KALDIRDILAR

Ercan Ersan (Emlakçı): Yusuf Namoğlu ve Celal başkanın zamanında Çırağan'dan Dolmabahçe sonuna kadar 107 adet Atatürk resmi dikilmişti. Şimdi nerede bu resimler? Bunların Atatürk'e de saygıları yok. Neden? İstanbul'da başka hiç mi ağaç kalmadı da bunları kestiniz. Kanserliymiş... Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz. Özel malzemeler alsaydınız. Yıllardır bu ağaçlar tedavi ediliyordu zaten. Beşiktaş'ı mahvettiler.