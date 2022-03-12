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CHP'li İBB asırlık çınarları katletti! Sanatçılar sessiz kaldı! "Bunun adı ikiyüzlülük"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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CHP’li İBB asırlık çınarları katletti! Sanatçılar sessiz kaldı! Bunun adı ikiyüzlülük

Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İBB tarafından kesildi. 150-200 yıllık olan ve korumaya değer konumunda bulunan ağaçların tedavi edilmek yerine kesilmesi büyük tepkilere neden olurken sözde çevreci sanatçılar sessiz kaldı. "Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı" diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel, İBB'nin ağaç katliamını kaleme aldı. İşte o yazı...

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca ulu çınar ağaçlarının altında yürümek büyük keyifti. Son dönemde çınarların sayısının azalması ve kaldırımlara demir ızgaraların konulması dikkatimi çekiyordu.

Meğer o ızgaralar ağaç köklerini gizlemek ve yerlerine yeni ağaçlar dikmek için yapılmış.

Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre; yol boyunca 112 ağaç kesilmiş! Demek ki, alıştıra alıştıra, fark edilmeyecek şekilde kesilmişler.

TRAJİKOMİK BİR DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Aydın Çetinkaya, ağaçların kansere yakalandıkları için kesildiğini açıkladı: "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz."

Ha ha ağaç kesmenin adı dönüşüm olmuş! 150-200 yıllık ağaçları kesip yerine üzülmeyin yenisini dikiyoruz demek trajikomik bir durum.

Bu ağaçlar zaten 'korumaya değer' bitki statüsündeydi. Yani kesmek son çare olacaktı. 112 ağacın tamamı birbirine yakın zamanlarda kansere yakalanıp, tedavi edilemez duruma mı geldi?

Eski İBB Basın Danışmanı Serkan Fıçıcı "O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine 'öldürüp kurtulalım' kolaycılığını tercih etti" diye ciddi bir suçlamada bulundu.

BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK

Kesilen ağaçların yerine reklam panoları konulacağı iddiası da korkunç!

Her fırsatta ağaca, doğaya duyarlı olduğunu söyleyen CHP'li İBB, bu güzelim ağaçları reklam panosu için mi kesti? Yoksa ağaçlara bakmayı, tedavi etmeyi beceremediler mi?

Ne olursa olsun sonuçta o güzelim ağaçlar yok artık. Ağaçları kesen AK Parti Belediyesi olsa sosyal medya yıkılırdı! Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı.

CHP'li belediye kesince "Zaten kanserliydiler" deyip ağaç katliamının kapatılması ikiyüzlülüktür!

Milenyum çağında hastalanmış ağaçları bile tedavi edemeyenler çevreci nutuklar atmasın bundan sonra!

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