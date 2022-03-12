CHP'li İBB asırlık çınarları katletti! Sanatçılar sessiz kaldı! "Bunun adı ikiyüzlülük"
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İBB tarafından kesildi. 150-200 yıllık olan ve korumaya değer konumunda bulunan ağaçların tedavi edilmek yerine kesilmesi büyük tepkilere neden olurken sözde çevreci sanatçılar sessiz kaldı. "Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı" diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel, İBB'nin ağaç katliamını kaleme aldı. İşte o yazı...
Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca ulu çınar ağaçlarının altında yürümek büyük keyifti. Son dönemde çınarların sayısının azalması ve kaldırımlara demir ızgaraların konulması dikkatimi çekiyordu.
Meğer o ızgaralar ağaç köklerini gizlemek ve yerlerine yeni ağaçlar dikmek için yapılmış.
Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre; yol boyunca 112 ağaç kesilmiş! Demek ki, alıştıra alıştıra, fark edilmeyecek şekilde kesilmişler.
TRAJİKOMİK BİR DURUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Aydın Çetinkaya, ağaçların kansere yakalandıkları için kesildiğini açıkladı: "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz."
Ha ha ağaç kesmenin adı dönüşüm olmuş! 150-200 yıllık ağaçları kesip yerine üzülmeyin yenisini dikiyoruz demek trajikomik bir durum.
Bu ağaçlar zaten 'korumaya değer' bitki statüsündeydi. Yani kesmek son çare olacaktı. 112 ağacın tamamı birbirine yakın zamanlarda kansere yakalanıp, tedavi edilemez duruma mı geldi?
Eski İBB Basın Danışmanı Serkan Fıçıcı "O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine 'öldürüp kurtulalım' kolaycılığını tercih etti" diye ciddi bir suçlamada bulundu.
BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK
Kesilen ağaçların yerine reklam panoları konulacağı iddiası da korkunç!
Her fırsatta ağaca, doğaya duyarlı olduğunu söyleyen CHP'li İBB, bu güzelim ağaçları reklam panosu için mi kesti? Yoksa ağaçlara bakmayı, tedavi etmeyi beceremediler mi?
Ne olursa olsun sonuçta o güzelim ağaçlar yok artık. Ağaçları kesen AK Parti Belediyesi olsa sosyal medya yıkılırdı! Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Berat gecesi ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi!
- Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...
- 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...
- Bursa elektrik kesintisi son dakika: Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
- Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Mart ayı doğalgaz ödemeleri yattı mı? 2022 ödeme takvimi...
- 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
- Ankara'da toplu taşımaya zam! Ankara'da toplu taşıma ne kadar oldu? Ankara tam, öğrenci otobüs metro ne kadar, kaç TL oldu?
- Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...