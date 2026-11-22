Kurgulanmış güzellikler tartışıldı: Kadınlar tek tip güzellik kalıplarına mahkum değil

Sosyal medya, dijital filtreler ve estetik uygulamalar, kadınların güzellik algısını yeniden şekillendiriyor. Tek tip güzellik kalıplarının ve kusursuz görünme baskısının kadınlar üzerindeki etkisi, 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir kadın, kabul görmek için belirli bir görünüme mecbur bırakılmamalıdır" dedi. Zirvede konuşan KADEM Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ise kadınların belirli güzellik kalıplarına mahkum edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kadınların dünyaya güzellik borcu yok. Aslında toplumun, dünyanın kadınlara bir adalet ve saygı borcu var. Kimsenin güzellik kriterleri yaşına, cinsiyetine bağlı olmamalı. Belli bir güzellik kalıbı içine de sıkıştırılmamalı."