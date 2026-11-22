Manisa Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Genel Sekreter Yardımcısı tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 7 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, eski CHP Manisa İl Yönetimi üyelerinden ve Yeni Parti'de mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğu belirtilen Şaban Taşcılar da gözaltına alındı. A Haber muhabirleri Tayfun Er ve İsa Mustafa Eraslan, Manisa Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.