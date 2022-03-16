200 yıllık 112 çınar kesildi! Çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar neden sessiz?
İstanbul'da 200 yıllık 112 çınar hastalık bahanesiyle CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Tartışmalar sürüyor. Ancak çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar ise sessizliğini koruyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel değerlendirdi.
Mevlüt Tezel'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yaşananlara gerçekten şaşırıyoruz. Bizim sanatçılarımızın hepsi değerli. Kaz Dağları'ndaki ağaçlar kesilince ya da zeytinliklerdeki ağaçların kesilmesi söz konusu olunca hemen tepki gösteriyorlar. Sosyal medyada yer yerinden oynuyor. Ama bu 112 ağaç kesilince sessiz kalıyor. Kafalarını adete kuma gömmüşler.
Ben bu duruma gerçekten üzülüyorum. Ağaçların ve doğa sevgisinin siyaseti olmaz. Eğer tepki gösteriyorsan bu ağaçların kesilmesine de tepki göster. Niye göstermiyorsun? Burası CHP belediyesi olduğu için mi? Ekrem İmamoğlu döneminde kesildiği için mi sessiz kalıyorsunuz?
Cem Yılmaz eline kazı aldı Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etti. Şahan Gökbakar, açıklama yapmış ''Yanlışlıkla kesilmişse mahkemeye verilsin' diyor. Mahkemeye verildiği zaman bu ağaçlar geri mi gelecek? Bu ağaçlar kesilmiş hatta bazılarının üzerine beton kaplanmış ilginç şekilde. 200 yıllık ağaç kesildikten sonra yerine diktiğin ağaç ne kadar sürede gelir?
Ben burada sanatçıların samimiyetsiz bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Eğer hükümete yakın bir durum varsa hepsi birden çullanıyor. Sosyal medyada adeta yer yerinden oynuyor. Ama buradakiler ağaç değil mi? Burada tribünlere oynamak gibi bir durumda var. Bu zaten gerçek doğaseverlik değil."
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