200 yıllık 112 çınar kesildi! Çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar neden sessiz?

Ben burada sanatçıların samimiyetsiz bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Eğer hükümete yakın bir durum varsa hepsi birden çullanıyor. Sosyal medyada adeta yer yerinden oynuyor. Ama buradakiler ağaç değil mi? Burada tribünlere oynamak gibi bir durumda var. Bu zaten gerçek doğaseverlik değil."

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