İran ordusu: ABD'ye ait F-16 uçağı hedef alındı! ABD, İran'ın açıklamalarını yalanladı

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetimi, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Körfez'de hava savunma füzesiyle hedef alındığını ve hasar gören uçağın acil iniş yaptığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise iddiayı yalanlayarak bölgedeki tüm Amerikan savaş uçaklarının güvende olduğunu açıkladı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları, yer altı füze tesislerinden yeni görüntüler paylaştı.