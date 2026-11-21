Kocaeli'de cami önünde park kavgası! Boğazını sıktığı kişiyi "Haftaya bu camiye gelme, vururum" diyerek tehdit etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii çevresinde park edilen araçların dar sokağı kapatması üzerine iki kişi arasında tartışma çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir mahalleli, aracının önünün kapanmasına tepki göstererek tartıştığı kişinin boğazını sıktı ve "Haftaya bu camiye gelme, vururum" diyerek tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.