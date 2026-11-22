Çocuklarda makyaj yaşı 4'e kadar düştü! Uzmanlardan ailelere kritik uyarı

Makyaj fırçaları, rujlar, allıklar ve hatta takma tırnaklar... Yetişkinlerin kullandığı kozmetik ürünler artık küçük çocukların da ilgisini çekiyor. Sosyal medya videoları ve oyuncakların etkisiyle makyaja yönelen çocuklarda yaş sınırının 4'e kadar düştüğü belirtiliyor. Uzmanlar, aileleri çocukların dijital içeriklerini ve kozmetik ürünlere yönelimini yakından takip etmeleri konusunda uyarıyor.