İBB ağaçları katlediyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor

Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Bursa'da anıt ağaçlara verilen önemi çok güzel anlattığını belirterek, "Öncelikle şunu söylemeliyim; çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, Bursa için kadim medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin, rüyasında gördüğü çınar, beylikten cihan devletine giden yolun müjdecisidir adeta. Bu nedenle Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklar eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık. Tophane ve Kültürpark içindeki tahmini yaşları 219 ve 433 olan iki ağacın restorasyonu çalışmaları da halen devam ediyor. Bunun yanında yıl sonuna kadar olan programımız kapsamında da toplam 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek.