Ayşe Tokyaz ilk cinayeti değilmiş! Diyarbakır'da havadan keşif yapıldı

İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin davada da yargılanıyor. 2023 yılında 8. kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Ovezova'nın ölümüne ilişkin olay yerinde dronla keşif yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına eklendi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen dronlu keşfin ayrıntılarını ve mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunu canlı yayında aktardı.