25 yılda topladı, Erzurum'da galeri açtı! Milyonlarca yıllık fosiller sergileniyor

Erzurum'da tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, 25 yıldır kentin farklı ilçelerinde araştırarak topladığı mineral, doğal taş ve fosilleri kendi adıyla açtığı galeride sergilemeye başladı. Yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek oluşturduğu koleksiyondaki doğal taşları takı ve aksesuara da dönüştüren Türk, Erzurum'un yer altı zenginliklerini turizme ve ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.