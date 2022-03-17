Geziciler neredesiniz? Çevreci ayağına yatanlar ölü numarası yapıyor! İBB'nin 112 çınarı katletmesine tepkiler çığ gibi
İstanbul'da İBB'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesmesine ilişkin tepkiler giderek büyüyor. Yaşanan doğa katliamına ilişkin "Geziciler neredesiniz? Çevreci ayağına yatanlar ölü numarası yapıyor" yorumlar sosyal medyada geniş yankı bulurken vatandaşlar İBB'yi eleştirdi.
ÜNLÜLER NEDEN LAL?
Feyza Kızıltaş: "Taksim'de bir ağaç için kıyameti koparan ünlülerimiz, Çırağan'da kesilen asırlık 112 ağaca neden lal?"
Canıtez Alp: "Kaz dağlarındaki ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?"
HOKKABAZ TAYFA BU KATLİAMI GÖRMÜYOR
Ferhat Çakıroğlu: "Dolmabahçe-Çırağan, 'Çınar Ağaçlı Yol' artık yok. Beton yol var. CHP'li belediyecilik!"
Recai Güllapdan: "İBB Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde asırlık 112 ağacı kesti. Gezi olaylarında ülkeyi ateşe veren hokkabaz tayfa bu katliamı görmüyor. Sanatçılar, gazeteciler ve sözde çevreci aydınlar dillerini yuttular herhalde. Ağaç kesen kendilerinden olunca hepsi birden kafalarını kuma gömdüler."
İSTANBUL MANZARALARI TEKER TEKER KATLEDİYOR
Sinem Çiftçi: "'Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur, can da inci mercan da.' Hafızalarımızda ki tüm o güzel İstanbul manzaraları İBB yönetimi tarafından birer birer katlediyor..."
Çetin Kaya Koç: "Alkışlamayan agaçlar kesilir. Demek ki bu 112 agaç, 'Biz Çırağan'dayız, kimse bize dokunamaz' sandılar. Ancak aptallığın sınırı olmayacağını düşünemediler."
KANSER DİYE KESMEK HOYRATLIKTIR
Prof. Dr. Pelin Gündeş: "Beşiktaş'ta Çırağan Caddesinde kesilen Çınar ağaçlarına çok üzüldüm. Bir güzellik daha gitti"
Özlem Ağırman: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki yaşları 120'leri bulan ağaçları 'Bunlar kanser, bunlar hasta, kesmek zorundayız' diyerek kesmesi hoyratlıktır. Toplumu, STK'ları, ilgili yerleri ikna edecek bir sürece başvurup, gerekirse yerel referandum da yapılabilirdi"
ÜÇ BEŞ AĞAÇ İÇİN TAKSİM'E GİDENLER...
M. Karadaş: "Üç ağaç yalanıyla yapmadıkları provakasyon, terör eylemi, tahrik.. Kalmayan sözde çevreci özde besleme takoz derneklerin İBB tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesine karşı tek bir söz ve eylemlerini gören var mı?"
Ahmet Tan: "CHP'li İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 asırlık çınar ağaçlarını kesti. 2 milyar ağaç diken hükümetimize karşı Gezi'de güya tek bir ağaç için devletin araçlarını yakan, esnafın dükkanlarını dağıtan, polisle çatışanlar ortalıkta yoklar"
Arzu Taş: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe Çırağan arasındaki 112 çınar ağacını tek tek kesti. Üç beş ağaç için Taksim'e gidenler, elinizde çiçeklerle poz verip, ağacıma dokunma demeyeceksiniz sanırım. 112 Çınar ağacını katleden İmamoğlu'na neden karşı değilsin. Ağaç umurunuzda değil"
KANSER DEDİKLERİ AĞAÇLAR SAĞLAM GÖRÜNÜYOR
Ceyhan Ulus: "CHP'li İBB'nin Çırağan'daki 112 adet 100-150 yaşındaki çınar ağacı katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Kanser dedikleri ağaçlar gayet sağlam görünüyor! Duvarlara reklam tabelası koymak için mi, yoksa ağaçlar yüzünden manzarası kapanan kodamanlar için mi kesildi!"
Kemal Özer: "Belediyelerin yeni numarası kesmek istediği ağaçlara kanser yaftası. İBB, Çırağan Caddesi'ndeki 112 asırlık çınarı 'kanserli' diye kesmiş. Çevreci ayağına yatanlar ölü numarası yapıyor. Kanserli ise belgesini gösterin. Belge düzenlemek güç bir şey mi? Ona da çâre üretirler"
Mediha Olgun: "Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar... Hepsi birden hastalanmış... Masal bu ya olmuş işte..."
İSTANBUL'UN CANI YANIYOR
Mehmet Ali Önel: "İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 adet asırlık çınar ağacını 'hasta' diye kesmişti. Meğer en fazla 3-4 ağaç kesilerek sorun çözülebilirmiş. Orman Bölge Müdürlüğü İBB'ye idari para cezası kesmiş. Bir kaç ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkan Geziciler ne diyor bu işe!"
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Ah İstanbul, senin canının yandığını görmek bizi çok üzüyor. CHP'li İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesti. Peki nerede Gezici sözde ağaç severler? Asırlık çınarlarla birlikte koca bir tarihi de yok eden köhne zihniyetinizle, ülkemize en büyük zararsınız."
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin: "Yol kenarındaki dikey bahçelerle başladılar... Beşiktaş'ta ki Anıt Çınar ve Çırağan Caddesinde 112 asırlık çınarla devam ediyorlar... İBB doğa katliamı yapıyor Geziciler.. İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan 112 asırlık çınar ağacı İBB tarafından acımasızca kesildi. Bazı köklerin üzerleri ızgara ile ya da beton dökülerek kapatıldı. Geziciler neredesiniz? İBB yine doğa katliamı yapıyor"
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