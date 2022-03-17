Geziciler neredesiniz? Çevreci ayağına yatanlar ölü numarası yapıyor! İBB’nin 112 çınarı katletmesine tepkiler çığ gibi

KANSER DİYE KESMEK HOYRATLIKTIR

Prof. Dr. Pelin Gündeş: "Beşiktaş'ta Çırağan Caddesinde kesilen Çınar ağaçlarına çok üzüldüm. Bir güzellik daha gitti"

Özlem Ağırman: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki yaşları 120'leri bulan ağaçları 'Bunlar kanser, bunlar hasta, kesmek zorundayız' diyerek kesmesi hoyratlıktır. Toplumu, STK'ları, ilgili yerleri ikna edecek bir sürece başvurup, gerekirse yerel referandum da yapılabilirdi"

ÜÇ BEŞ AĞAÇ İÇİN TAKSİM'E GİDENLER...

M. Karadaş: "Üç ağaç yalanıyla yapmadıkları provakasyon, terör eylemi, tahrik.. Kalmayan sözde çevreci özde besleme takoz derneklerin İBB tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesine karşı tek bir söz ve eylemlerini gören var mı?"

Ahmet Tan: "CHP'li İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 asırlık çınar ağaçlarını kesti. 2 milyar ağaç diken hükümetimize karşı Gezi'de güya tek bir ağaç için devletin araçlarını yakan, esnafın dükkanlarını dağıtan, polisle çatışanlar ortalıkta yoklar"

Arzu Taş: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe Çırağan arasındaki 112 çınar ağacını tek tek kesti. Üç beş ağaç için Taksim'e gidenler, elinizde çiçeklerle poz verip, ağacıma dokunma demeyeceksiniz sanırım. 112 Çınar ağacını katleden İmamoğlu'na neden karşı değilsin. Ağaç umurunuzda değil"